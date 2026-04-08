Минпрос направил комиссию в школу, где убили учительницу

По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край, где накануне девятиклассник убил ножом учительницу, направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения учеников, родителей и учителей, заявило ведомство.

Учитель истории Иннокентий Кресик считает, что изучать нечего - министерство лишь имитирует решение проблем.

"Что она там будет экспертно-анализировать"? "Регламент", который оно разослало, где рекомендуется "подышать" и "иметь телефон охраны" в своем телефоне? Деятельность министерства надо проанализировать и разогнать к чертям после вот такой вот реакции. Его отсутствие никто сразу и не заметит", - написал он.

Он имеет в виду рекомендации, которое разработало министерство для разрешения конфликтных ситуаций с учениками. В частности, педагогам требуется проявлять самообладание, глубоко дышать и т.п. При этом никаких полномочий урезонивать хулиганов не дано.

Ранее глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов обратил внимание, что в случае инцидентов и трагедий в школах "Движение первых" всегда ни при чем, хотя оно официально занимается воспитанием. Он уверен, что это как раз зона прямой ответственности "Движения первых".