Следователи ищут виновных в массовом заражении жителей Нижегородской области

08 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

Следователи ищут виновных в массовом заражении жителей Нижегородской области

В Уренском муниципальном округе Нижегородской области произошла крупная авария на системе водоснабжения. С пятого по седьмое апреля пятьдесят четыре человека попали в больницы с симптомами сильного отравления. Все пострадавшие пили обычную холодную воду из-под крана, которую предварительно не кипятили. Сотрудники регионального управления Следственного комитета сразу начали работу. Они завели уголовное дело, так как коммунальные службы оказывали услуги, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Местная администрация считает, что во всем виноват норовирус. Скорее всего, инфекция попала в трубы вместе с паводковыми или сточными водами. Хотя пробы от шестого апреля не показали наличие вирусов в системе, врачи просят людей быть осторожными. Санитарные специалисты советуют жителям полностью прекратить пить сырую воду. Теперь нужно обязательно кипятить воду для питья и дополнительно обдавать кипятком всю посуду после мытья. Такие меры помогут остановить болезнь, пока рабочие не очистят все коммуникации.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты проведут полную дезинфекцию артезианских скважин и всех городских сетей. На время этих работ краны в домах и социальных объектах станут сухими — подачу воды временно отключат. Сейчас следователи ищут конкретных людей, которые нарушили правила безопасности и допустили заражение. Надзорные органы внимательно следят за здоровьем пациентов в больницах и контролируют, как коммунальщики очищают объекты водоснабжения.

Ранее в поселке Токур двое мужчин погибли под завалами заброшенной штольни, куда они пробрались самовольно. Еще один человек смог спастись самостоятельно и выбраться на поверхность. 

Теги: вода, отравление, авария


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети