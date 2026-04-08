Следователи ищут виновных в массовом заражении жителей Нижегородской области

В Уренском муниципальном округе Нижегородской области произошла крупная авария на системе водоснабжения. С пятого по седьмое апреля пятьдесят четыре человека попали в больницы с симптомами сильного отравления. Все пострадавшие пили обычную холодную воду из-под крана, которую предварительно не кипятили. Сотрудники регионального управления Следственного комитета сразу начали работу. Они завели уголовное дело, так как коммунальные службы оказывали услуги, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Местная администрация считает, что во всем виноват норовирус. Скорее всего, инфекция попала в трубы вместе с паводковыми или сточными водами. Хотя пробы от шестого апреля не показали наличие вирусов в системе, врачи просят людей быть осторожными. Санитарные специалисты советуют жителям полностью прекратить пить сырую воду. Теперь нужно обязательно кипятить воду для питья и дополнительно обдавать кипятком всю посуду после мытья. Такие меры помогут остановить болезнь, пока рабочие не очистят все коммуникации.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты проведут полную дезинфекцию артезианских скважин и всех городских сетей. На время этих работ краны в домах и социальных объектах станут сухими — подачу воды временно отключат. Сейчас следователи ищут конкретных людей, которые нарушили правила безопасности и допустили заражение. Надзорные органы внимательно следят за здоровьем пациентов в больницах и контролируют, как коммунальщики очищают объекты водоснабжения.

