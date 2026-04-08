Защиту выпускных работ астраханских студентов РАНХиГС провела аттестационная комиссия во главе с Игорем Мартыновым

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Защиту выпускных работ астраханских студентов РАНХиГС провела аттестационная комиссия во главе с Игорем Мартыновым

В Астраханском филиале РАНХиГС прошла защита выпускных квалификационных работ студентов 4 курса заочной формы обучения по образовательной программе «Государственная и муниципальная служба».

Главой аттестационной комиссии выступил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Глава регионального парламента в ходе защиты отметил, что темы выпускных квалификационных работ были актуальными, содержание работ несет серьёзный практический потенциал для решения реальных задач региона.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Выпускники получили хорошую подготовку в области государственного и муниципального управления. Я уверен, что эти компетенции будут востребованы на практике», — отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Всего аттестационной комиссии были представлены 9 исследовательских работ. Тематика разнообразная: развитие агротуризма в системе государственной и муниципальной политики Астраханской области, формирование модели развития опорных населенных пунктов в Астраханской области, инициативное бюджетирование как ресурс развития муниципального образования, развитие кадрового потенциала на государственной гражданской службе, совершенствование системы социальной защиты ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе процесса защиты работ члены комиссии государственной итоговой аттестации задавали вопросы в соответствии с критериями оценки, утверждёнными программой ГИА, с целью комплексной проверки уровня сформированных компетенций выпускников.

Напомним, РАНХиГС — ведущее учебное заведение в системе Высшей школы при Президенте РФ. Основная задача учебного заведения - подготовка высококвалифицированных государственных служащих и управленческих кадров для всех уровней власти.

