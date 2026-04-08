Защиту выпускных работ астраханских студентов РАНХиГС провела аттестационная комиссия во главе с Игорем Мартыновым

В Астраханском филиале РАНХиГС прошла защита выпускных квалификационных работ студентов 4 курса заочной формы обучения по образовательной программе «Государственная и муниципальная служба».

Главой аттестационной комиссии выступил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Глава регионального парламента в ходе защиты отметил, что темы выпускных квалификационных работ были актуальными, содержание работ несет серьёзный практический потенциал для решения реальных задач региона.

«Выпускники получили хорошую подготовку в области государственного и муниципального управления. Я уверен, что эти компетенции будут востребованы на практике», — отметил Игорь Мартынов.

Всего аттестационной комиссии были представлены 9 исследовательских работ. Тематика разнообразная: развитие агротуризма в системе государственной и муниципальной политики Астраханской области, формирование модели развития опорных населенных пунктов в Астраханской области, инициативное бюджетирование как ресурс развития муниципального образования, развитие кадрового потенциала на государственной гражданской службе, совершенствование системы социальной защиты ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей.

В ходе процесса защиты работ члены комиссии государственной итоговой аттестации задавали вопросы в соответствии с критериями оценки, утверждёнными программой ГИА, с целью комплексной проверки уровня сформированных компетенций выпускников.

Напомним, РАНХиГС — ведущее учебное заведение в системе Высшей школы при Президенте РФ. Основная задача учебного заведения - подготовка высококвалифицированных государственных служащих и управленческих кадров для всех уровней власти.