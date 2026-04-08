Песков: Нормализацией работы интернета занимаются профильные службы

Профильные службы занимаются нормализацией работы интернета в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал перебои со связью и интернетом, которые участились в России в последнее время.

Представитель Кремля также отметил, что заключения по поводу ограничений работы интернета и VPN-сервисов должны давать специалисты. "Мы, как пользователи, можем констатировать, что перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, на днях на фоне ожесточенной борьбы регулирующих органов с Telegram и VPN неожиданно обрушилась банковская цифровая инфраструктура. Председатель правления АРПП "Отечественный софт", президент компании InfoWatch Наталья Касперская сначала обвинила Роскомнадзор в обрушении половины сервисов Рунета, а после разговора с главой ведомства Андреем Липовым принесла извинения и признала, что причиной сбоя стал внутренний коллапс "Сбербанка".