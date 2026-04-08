На НПЗ в Иране произошел взрыв после объявления перемирия

На иранском острове Лаван произошли взрывы – спустя несколько часов после объявления двухнедельного перемирия между США, Израилем и Ираном.

На острове Лаван в Персидском заливе (провинция Хормозган) находится нефтеперерабатывающий завод, передает иранское информационное агентство Mehr.

Ранее Вашингтон и Тегеран заявили, что перемирие предусматривает прекращение огня и начало переговоров о долгосрочном урегулировании. Власти Израиля также подтвердили, что уведомлены о планах США и присоединятся к режиму прекращения огня.