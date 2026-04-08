Игорь Бабушкин: При поддержке нацпроекта и Народной программы ЕР в 2026 году в Астраханской области обновят более 50 км дорог

Дорожные работы продолжаются на городских улицах Астрахани. Подробности привел на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Подрядчики трудятся на нескольких ключевых магистралях одновременно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Сегодня ночью специалисты приступили к укладке первого слоя нового асфальта на Боевой. Работы идут исключительно в ночное время. В планах — замена покрытия по всей протяжённости улицы, а это более 3,6 километра.

На Коммунистической первый слой дорожного покрытия уже полностью уложили от улицы Ленина до Красной набережной. Следующий этап — благоустройство пешеходных зон. Кроме того, в областном центре начался ремонт ещё одной дороги. Спецтехника приступила к снятию старого покрытия на улице Пугачёва.

"Всего при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия» в 2026 году в Астраханской области обновят более 50 км дорог", - сообщил Игорь Бабушкин.