08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Туризм Свердловская область
Фото: Накануне.RU

У свердловчан возникли сложности с поездками в Дагестан из-за мощного паводка

После новости о второй волне паводка в Дагестане жители Среднего Урала стали отказываться от туров в республику. Вместо этого они отдают предпочтение другим регионам Северного Кавказа или переносят путешествия на более поздний срок. Об этом Накануне.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, отказ от путевок не носит массовый характер - речь идет лишь о подтопленных районах. В таких случаях уральцам дают на выбор три варианта: отказаться от путешествия с возвратом средств, перенести полет на более поздний срок или сменить пункт назначения, выбрав место, не затронутое паводком.

"Там действительно серьезные подтопления и часть территорий просто непригодна. Помимо этого, общий информационный и эмоциональный фон не способствуют расслабленному отдыху. Поэтому в ряде случаев туры, действительно, переносятся по инициативе туристов. Но массовый характер это не носит. Рейсы по-прежнему туда летают, туристы по-прежнему едут, но не все. Если это территории, не охваченные бедствием, то, соответственно, все идет по плану", - пояснил Мальцев.

Он также добавил, что альтернативные варианты отпуска зависят от возможностей оператора - какие у него есть направления и где у него находятся отели. А поскольку Дагестан - довольно большая республика, с поиском места отдыха проблем не возникает.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов. 11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка, 10 апреля штормовое предупреждение объявлено в соседних Чечне и Ингушетии.

Накануне в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка.

Теги: Дагестан, паводок, тур, путевка


