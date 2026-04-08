В Свердловской области хотят создать правила пользования самокатами

В Свердловской области будут созданы правила пользования самокатами и другими подобными средствами передвижения. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"В структуре документов, регулирующих деятельность кикшерингов, Правила станут ключевым актом, с помощью которого можно быстро и эффективно привести к порядку всех нарушителей. Власти Екатеринбурга этот документ давно требовали, а горожане ждали", - пишет канал.

Когда именно планируется создание таких правил, он не уточняет.

Напомним, ранее в СПЧ выразили недовольство бездействием властей в отношении самокатов на тротуарах.