Банк в смартфоне: клиенты смогут открывать счета через видеозвонок

Российские банки скоро начнут заключать договоры с новыми клиентами через видеосвязь. Теперь человеку не придется лично приходить в отделение, чтобы открыть счет или получить карту. Центральный банк уже разрабатывает специальный экспериментально-правовой режим, который сделает такой формат работы законным, пишет "РГ".

Сейчас специалисты ЦБ согласовывают детали проекта с ФСБ, Росфинмониторингом и Минфином. Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что ведомства готовят этот механизм для скорейшего внедрения в финансовую систему страны.

Власти планируют одобрить новые правила в первом полугодии, а до конца этого года запустить пилотный проект в тестовом режиме. Банки смогут проводить видеоидентификацию пользователей только через отечественные системы конференц-связи, чтобы гарантировать безопасность данных.

Эксперты ожидают, что такая технология упростит жизнь жителям отдаленных городов и сел, где нет офисов крупных кредитных организаций. Если эксперимент пройдет успешно, дистанционное обслуживание станет постоянной практикой, что сэкономит время миллионам россиян и снизит расходы самих банков на содержание помещений.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной запретить банкам подключать платные услуги через рекламные баннеры и сторис в приложениях. Парламентарии хотят закрыть правовой пробел, который позволяет банкам навязывать страховки и подписки с помощью хитрого дизайна, из-за чего люди тратят деньги случайно.