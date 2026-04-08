Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме

Россияне могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, он заработал в пилотном режиме, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на период пилотной эксплуатации сервиса пассажиру следует иметь при себе бумажный паспорт. Он всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии, пояснил Григоренко.

Ранее сообщалось, что технология посадки в поезд по биометрии станет широко распространенной в России к 2028-2029 годам.