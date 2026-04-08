Битва за раритеты: сколько коллекционеры платят за Толстого и Пушкина

Настоящую сенсацию вызвали торги за картину Роберта Фалька "Натюрморт с золотой вазой". Аукционисты установили символическую начальную цену всего в 1 рубль, но в итоге полотно 1909 года приобрели за 12 млн рублей. Это стало абсолютным рекордом стоимости на антикварном рынке в 2026 году. Специалисты отмечают, что такие лоты привлекают внимание не только исторической ценностью, но и возможностью выгодного вложения средств в предметы искусства.

Первое отдельное издание романа Льва Толстого "Война и мир" 1868-1869 годов выпуска установило ценовой рекорд на книжных торгах этого года. Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров сообщил "РГ", что при стартовой цене в 300 тысяч рублей покупатель отдал за раритет 1,6 млн рублей. Почти такую же сумму коллекционер заплатил за детскую книгу Евгения Шварца "Птичий двор" - она ушла с молотка за 1,2 млн рублей, хотя эксперты оценивали ее в 350 тысяч. Эти продажи подтвердили высокий спрос на редкие печатные издания среди частных собирателей.

Самым дорогим объектом за все время работы "Литфонда" стала квартира в знаменитом "Доме со львами" на Патриарших прудах. Иосиф Сталин когда-то подарил это жилье генералу армии Михаилу Малинину, а новый владелец выкупил его за 160 млн рублей. Если же говорить исключительно о книгах, то лидерство удерживает первый тираж "Евгения Онегина" Александра Пушкина. Полный комплект из восьми глав романа в стихах, изданный в 1826-1832 годах, обошелся покупателю в 26 млн рублей.