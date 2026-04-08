Константин Бабкин: Налоговая система должна стимулировать новую индустриализацию

Налоговая политика должна стимулировать новую индустриализацию — производство несырьевых товаров. Об этом заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на Московском экономическом форуме.

Он отметил, что налоги — важнейшая составляющая экономической политики, и без сбалансированной системы нельзя строить здоровое общество. Пока, странным образом, налоговая система стимулирует вывоз сырья за рубеж и не стимулирует несырьевое производство внутри страны. Дело в том, что эта система была сформирована в 90-е годы и с тех пор принципиально не менялась.

Константин Бабкин отметил, что надо вернуть инвестльготу, которая освобождает от налогов вложения в развитие производств, снизить налог на труд на заводах и переложить налоговую нагрузку на вывоз сырья, а не его продажу на внутреннем рынке.

Председатель Экономического совета ЛДПР подчеркнул, что главная цель — сделать так, чтобы пирог благ рос, и тогда с большого пирога при сниженных налогах государство соберет больше, чем со съеживающегося пирога.