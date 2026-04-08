Общество В России
Фото: Накануне.RU

Дроны против огня: МЧС усиливает контроль в 49 регионах России

Сухая погода заставила власти 49 субъектов России официально открыть пожароопасный сезон. Теперь инспекторы Госпожнадзора ежедневно выходят в рейды и запускают в небо беспилотники. Эти дроны помогают находить людей, которые поджигают сухую траву. Сотрудники МЧС предупреждают: за такие действия нарушители ответят по закону - от крупных штрафов до уголовных сроков. Весной риск природных пожаров всегда растет, поэтому жителям важно соблюдать правила безопасности при использовании любого открытого огня.

В Амурской области ситуация накалилась: пожарные расчеты каждый день тушат горящую растительность в центральных и южных районах. В 17 муниципалитетах региона уже действует особый противопожарный режим. К началу апреля специалисты нашли шестерых виновников пожаров, четверо из которых - несовершеннолетние. Похожая обстановка сложилась в Забайкалье, Крыму, Курской и Калининградской областях, где огонь также угрожает лесам и жилым домам.

Статистика ведомства показывает серьезные масштабы бедствия. В Забайкальском крае с начала года трава горела 66 раз на площади свыше 3 тысяч гектаров, а лесные пожары охватили 367 гектаров. Там уже выявили 18 нарушителей. В Калининградской области зафиксировали 394 пала травы, из-за чего юридические лица получили штрафы на 750 тысяч рублей. В Крыму спасатели расширили список опасных зон до 535 населенных пунктов и провели 15 тысяч подомовых обходов. МЧС напоминает, что в условиях паводка в других регионах нагрузка на спасателей остается предельной.

Сообщалось, что за неправильную установку мангала на даче владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей, а если неосторожность приведет к пожару или порче чужого имущества, сумма взыскания вырастет до 50 тысяч рублей. Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин пояснил, что закон разрешает использовать любые жаровни, если огонь находится внутри конструкции, а не на земле. 

Теги: мчс, огонь, пожар


