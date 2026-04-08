Треть родителей думают о домашнем обучении своих детей

Каждый третий родитель задумывается о переводе своего ребенка на домашнее обучение. Такие данные привела академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Вероятно, это данные самой компании. И они свидетельствуют о том, что родители недовольны нынешней школой. 24% родителей не устраивает методика преподавания в школе или стиль учителя, еще 24% отмечают отсутствие индивидуального подхода, 22% принимают решение из-за особенностей здоровья ребенка, 17% недовольны уровнем образования в школе и т.п., пишет "Газета.ру".

При этом не совсем ясно, идет ли речь о дополнительных онлайн-занятиях в Skysmart или о семейном образовании, когда ребенок учится вне школы. Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что нужно различать эти два варианта, а также домашнее обучение по состоянию здоровья. Но в школе действительно имеет место перегруженность детей, притом что качеством образования многие недовольны. В результате родители чаще всего нанимают репетиторов.

По данным властей, число детей на семейной форме обучения выросло за год на 14 тыс. человек, или на 17%, достигнув почти 100 тыс. человек. В частных школах в 2024 году обучались более 200 тыс. детей. То есть не в государственных школах в России учатся более 300 тыс. детей, или около 2%.