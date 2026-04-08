Суд отказал экс-журналисту Ура.ру Аллаярову в домашнем аресте

08 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал экс-журналисту Ура.ру Аллаярову в домашнем аресте

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему уральскому редактору Ура.ру в смягчении меры пресечения. Журналист продолжит ожидать своего приговора в СИЗО.

На сегодняшнем заседании Аллаяров попросил суд отпустить его под домашний арест, заявив, что перед приговором хочет провести немного времени дома и пообщаться с родителями.

"Я вину признал. Очевидно, что я скрываться не собираюсь. В СИЗО с моей стороны нарушений не было. Я спокойно готов дождаться приговора и понести ответственность. Я прошу дать возможность - домашний арест или запрет на определенные действия. Я бы хотел пообщаться с родителями, восстановить социальные связи. Жить есть где, деньги есть. Сурового наказания я не боюсь, увиливать от ответственности я не собираюсь. За меня вступилось большое количество уважаемых людей. Если я что-то нарушу, я подведу их", - заявил журналист.

Его адвокат Михаил Толмачев также заявил, что в Ура.ру готовы вернуть его подопечного обратно на работу и, возможно, даже принять на более высокую должность.

В свою очередь, Гособвинение настаивало на продлении содержания под стражей еще на три месяца.

Суд постановил вернуть Дениса Аллаярова обратно в СИЗО и продлил арест на три месяца - до 13 июня текущего года. Следующее заседание запланировано на 20 апреля.

Теги: Аллаяров, Екатеринбург, Ура.ру, СИЗО, домашний арест


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.04.2026 13:40 Мск Денис Аллаяров признался, что платил дяде за оперативные сводки для публикаций в Ура.ру
Ранее 30.03.2026 14:38 Мск "Нас воспитывали, чтобы мы помогали". Мама Дениса Аллаярова дала показания в суде
Ранее 24.12.2025 20:07 Мск Условный приговор полицейскому-взяточнику, из-за показаний которого в СИЗО попал бывший редактор Ura.ru, вступил в силу
Ранее 15.12.2025 13:46 Мск Новое руководство "Ура.ру" не будет оплачивать адвокатов Аллаярова
Ранее 05.12.2025 14:58 Мск Прокуратура обжаловала приговор экс-полицейскому по делу свердловского редактора Ura.ru
Ранее 25.11.2025 16:35 Мск Дядя редактора Ura.ru, который дал показания против журналиста, остался на свободе
Ранее 10.11.2025 15:49 Мск Суд оставил уральского редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО
Ранее 01.11.2025 08:43 Мск В суде по делу Аллаярова допросили главреда Ura.ru Диану Козлову
Ранее 28.10.2025 10:15 Мск На следующее заседание по делу Аллаярова вызвали главного редактора Ura.ru
Ранее 27.10.2025 09:47 Мск Экс-полицейскому Карпову продлили домашний арест по делу свердловского редактора Ura.ru
Ранее 23.10.2025 14:26 Мск Уральскому редактору Ura.ru продлили арест на полгода
Ранее 17.10.2025 10:35 Мск Дело уральского редактора Ura.RU Аллаярова рассмотрят на следующей неделе
Ранее 16.10.2025 09:29 Мск Свердловский редактор Ura.ru продолжит находиться в СИЗО
Ранее 15.10.2025 13:29 Мск Дела свердловского редактора Ura.ru и его дяди – экс-полицейского поступили в суд
Ранее 29.09.2025 15:09 Мск Дядю уральского редактора Ura.ru оставили под домашним арестом
Ранее 29.09.2025 12:08 Мск Уральского редактора Ura.ru Аллаярова оставили в СИЗО
Ранее 02.09.2025 10:21 Мск Сумма взятки в деле редактора Ura.ru выросла до 120 тысяч рублей
Ранее 15.08.2025 09:26 Мск Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО до октября
Ранее 31.07.2025 15:20 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО еще на два месяца
Ранее 23.07.2025 12:01 Мск Регионального редактора уральского издания Ura.ru отпустили после допроса
Ранее 23.07.2025 09:31 Мск В Екатеринбурге задержан региональный редактор Ura.ru, его ждет допрос
Ранее 14.07.2025 15:45 Мск Силовики провели обыски у руководителя IT-отдела уральского агентства Ura.ru
Ранее 26.06.2025 10:38 Мск Суд прекратил апелляционное производство по делу дяди редактора Ura.ru Карпова
Ранее 25.06.2025 11:29 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО
Ранее 16.06.2025 11:47 Мск Адвокат: В материалах следствия отсутствует факт передачи денег редактором Ura.ru своему дяде-полицейскому
Ранее 15.06.2025 11:13 Мск Свердловский омбудсмен встретилась с арестованным редактором Ura.ru
Ранее 09.06.2025 15:03 Мск Дело Ura.ru: в Екатеринбурге обжалованы аресты редактора и экс-силовика
Ранее 06.06.2025 18:10 Мск Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали
Ранее 06.06.2025 13:10 Мск За главредом Ura.ru приехали сотрудники ФСБ
Ранее 06.06.2025 12:23 Мск Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу Ura.ru
Ранее 06.06.2025 08:49 Мск Главный редактор Ura.ru рассказала о некорректном поведении силовиков при обыске офиса в Екатеринбурге
Ранее 06.06.2025 08:37 Мск Свердловскому редактору Ura.ru Аллаярову может грозить арест
Ранее 05.06.2025 19:19 Мск На редактора Ura.ru Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки
Ранее 05.06.2025 14:38 Мск Адвокат: Уголовное дело возбуждено не на журналистов Ura.ru, а на полицейского
Ранее 05.06.2025 13:50 Мск Сотрудники Ura.ru просят о переводе после обысков в редакции в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:58 Мск В Союзе журналистов России осудили обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:25 Мск На компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков
Ранее 05.06.2025 10:21 Мск В Ura.ru заявили о задержании своего свердловского редактора
Ранее 05.06.2025 09:00 Мск В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию издания Ura.ru

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети