Суд отказал экс-журналисту Ура.ру Аллаярову в домашнем аресте

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему уральскому редактору Ура.ру в смягчении меры пресечения. Журналист продолжит ожидать своего приговора в СИЗО.

На сегодняшнем заседании Аллаяров попросил суд отпустить его под домашний арест, заявив, что перед приговором хочет провести немного времени дома и пообщаться с родителями.

"Я вину признал. Очевидно, что я скрываться не собираюсь. В СИЗО с моей стороны нарушений не было. Я спокойно готов дождаться приговора и понести ответственность. Я прошу дать возможность - домашний арест или запрет на определенные действия. Я бы хотел пообщаться с родителями, восстановить социальные связи. Жить есть где, деньги есть. Сурового наказания я не боюсь, увиливать от ответственности я не собираюсь. За меня вступилось большое количество уважаемых людей. Если я что-то нарушу, я подведу их", - заявил журналист.

Его адвокат Михаил Толмачев также заявил, что в Ура.ру готовы вернуть его подопечного обратно на работу и, возможно, даже принять на более высокую должность.

В свою очередь, Гособвинение настаивало на продлении содержания под стражей еще на три месяца.

Суд постановил вернуть Дениса Аллаярова обратно в СИЗО и продлил арест на три месяца - до 13 июня текущего года. Следующее заседание запланировано на 20 апреля.