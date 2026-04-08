США близки к поражению в Иране - политолог

США придется многое уступить Ирану. Нужно будет и выводить войска, и смягчать санкции. А Иран фактически будет получать репарации, взимая плату за проход через Ормузский пролив. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что США во многом терпят поражение.

Он отмечает, что давление на президента Дональда Трампа внутри США с требованием прекратить войну огромно. Две трети американцев не доверяют его решениям как верховного главнокомандующего, показал новый опрос Pew Research Center. Известный журналист Такер Карлсон даже призывает военных саботировать приказы Трампа. Ключевую роль в согласии на требования Ирана, вероятно, сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс, который изначально скептически относился к этой авантюре.

А демократы только "почувствовали кровь", назвав перемирие поражением США. Причем Трампу будут всячески мешать возобновить боевые действия после двухнедельного перерыва. В том числе лоббисты монархий Залива, которым лучше платить Ирану комиссионные, чем убивать свои экономики и нефтяную промышленность.

"На ноябрьских выборах в Конгресс республиканцы рискуют разгромно проиграть. Демократы же перехватили инициативу... Успех Тегерана с контролем над проливом их вполне устраивает. Можно теперь обвинять Трампа не только в военных преступлениях, но и в резком ослаблении позиций США. Причем вполне аргументированно", - заключает эксперт.