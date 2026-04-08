08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото:Накануне.RU

Во всех детских садах России появится аналог школьных "Разговоров о важном"

С 1 сентября во всех детских садах России начнут проводить "Добрые игры" – это аналог школьных "Разговоров о важном", сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, эти мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Формат пока не известен – Минпросвещения только готовит методички для "Добрых игр", передает РИА Новости.

Стоит отметить, что с 2025 года Минпросвещения начало эксперимент по внедрению "Разговоров о важном" в детских садах 22 российских регионов – это около сотни заведений с детьми в возрасте 3-7 лет.

Предполагается, что с детьми младшего возраста будут обсуждать важность семьи и дружбы, формировать у них навыки общения и сотрудничества, развивать нравственность, доброту, честность, справедливость и милосердие. Также курс предполагает формирование уважения к культуре России и любви к Родине, получение знаний по истории.

"Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру", - считает министр просвещения России Сергей Кравцов. А ранее идею об уменьшении возраста, с которого внедряются "Разговоры о важном", поддержал и президент России.

Эксперты считают, что столь маленький возраст детей не позволит качественно оценить результаты эксперимента: детсадовцев сложно тестировать на освоенный материал, при этом в детских садах и так довольно много патриотических мероприятий и занятий. Кроме того, дети такого возраста еще крайне сложно воспринимают комплексные идеи и утверждения.

Теги: детский сад, разговоры о важном, минпросвещения


