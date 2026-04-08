На Урале задержан "Казанова", сбежавший из колонии

Полицейские из подразделения дознания ОВД Первоуральска возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города, совершившего побег из колонии-поселения.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в колонию уралец угодил на 2 года и 8 месяцев по решению суда за серию краж. Как выяснили силовики, осужденному любителю чужого добра якобы надоело "тянуть лямку" в пенитенциарном учреждении и захотелось женского внимания.

"Выбрав удачный момент, фигурант дела повредил забор, а оказавшись на свободе, добрался через лесной массив до ближайшей трассы, где тормознул попутную машину. Финальной точкой экстремального маршрута беглеца стал город Березовский, где в одной из квартир по улице Маяковского проживает его подруга жизни. Именно там его и обнаружила поисковая группа профессиональных сыщиков свердловского ГУФСИН. Уральского беглого "Казанову" задержали и поместили под стражу в колонию-поселение №66 в одну из камер штрафного изолятора, более известного в определенных кругах как ШИЗО", - отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что теперь к сроку за многочисленные хищения чужого имущества следственные органы полиции Первоуральска намерены предъявить обвинение еще и за побег с территории ГУФСИН.

"Часть первая статьи 313 УК РФ "Побег из мест лишения свободы" предусматривает более суровое наказание, чем то, что уже имеется у подследственного любвеобильного гражданина. Теперь охотнику за "клубничкой" может грозить до 4 лет реальной тюрьмы. Ну а пока ловелас за решеткой ГУФСИН, у него есть время поразмыслить над дилеммой, а стоило оно того?", - резюмировал Валерий Горелых.