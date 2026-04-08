08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: све.рф

Уральские кадры популярны - Андрей Мисюра возглавил ключевое направление в отрасли новых композитных материалов

Как стало известно редакции Накануне.RU, с начала апреля Андрей Мисюра, который ранее руководил Корпорацией развития Среднего Урала, приступил к исполнению обязанностей первого вице-президента акционерного общества «Композит». Это ведущее научно-исследовательское предприятие Госкорпорации «Роскосмос», которое специализируется на разработке передовых материалов и технологий для авиационной и ракетно-космической промышленности.

Круглый стол "Городская среда для умных городов", 100+ Forum Russia, Андрей Мисюра(2019)|Фото: Накануне.RU

«Композит» играет ключевую роль в обеспечении ракетно-космической отрасли новейшими разработками и высокотехнологичными материалами, необходимыми для реализации амбициозных космических программ.

Компания занимается созданием и комплексным исследованием свойств композиционных, металлических и неметаллических материалов, проводит их испытания, а также поставляет специализированное оборудование.

В прошлом году предприятие отметило 50-летний юбилей, накопив богатый опыт в разработке материалов для таких знаковых проектов, как «Салют», «Союз», «Протон», «Мир», «Энергия-Буран», «Вега», «Фобос» и МКС.

(2026)|Фото: све.рф

«С Андреем Мисюрой нас связывает давнее и плодотворное сотрудничество по целому ряду направлений. Мы совместно работали над многими значимыми проектами, и я рад видеть, что это принесло ощутимые результаты. Особенно рад, что Андрей Васильевич продолжает работу в высокотехнологичной отрасли, внося весомый вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны. В настоящее время Андрей Мисюра не прекращает общественной деятельности. Он выступает в качестве ведущего эксперта комиссии Бюро Высшего совета ВПП «Единая Россия» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию. Также он входит в состав экспертного совета Государственной Думы по законодательному обеспечению развития космонавтики, фактически является моим советником. Такая многогранная и проактивная позиция Андрея Мисюры, безусловно, способствует развитию важных экономических и социальных процессов в стране. Уверен, теперь наше сотрудничество станет ещё продуктивнее», - — отметил ответственный секретарь Бюро Высшего совета ВПП «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

андрей мисюра, композитные материалы, денис кравченко, роскосмос


