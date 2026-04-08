Льготная ипотека обходится нам очень дорого – вице-премьер Хуснуллин

Власти сохраняют льготные виды ипотеки вынуждено, на них приходится более 80% всего ипотечного кредитования, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя.

"Это вынужденная мера, и нам она обходится очень дорого", - цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По словам вице-премьера, такие программы как дальневосточная, арктическая, IT-ипотека – сохранятся в существующем виде, а вот параметры семейной ипотеки могут измениться. В частности, обсуждается возможность увеличения лимитов по этой программе и дифференциация ставки в зависимости от числа детей у заемщиков.