Астраханские коммунальщики начали очистку акватории Лебединого озера и городских каналов

С открытием навигации астраханские коммунальные службы начали уборку городских водоемов. Ежедневно бригады МБУ «Мосты и каналы» очищают реку Кутум и канал Варвация. На данный момент специалисты собрали свыше 28 кубометров мусора. За время уборки из воды извлекли матрас, кресло, три детских коляски и продуктовую тележку.

«Очевидно, что всё это попадает в воду после отдыха некоторых граждан. Крупногабаритный мусор, автомобильные покрышки нерадивые горожане несут в каналы целенаправленно. Такое отношение к городу просто недопустимо», — подчеркнул глава Астрахани Игорь Редькин.

Параллельно специалисты готовят к сезону Лебединое озеро: снижают уровень воды для уборки, красят понтон для домика лебедей. Спуск домика на воду планируется в середине апреля, чуть позже на озеро вернутся и птицы.