На юго-западе Москвы нашли обнаженное тело женщины

На юго-западе Москвы под окнами многоэтажного дома сегодня утром нашли обнаженное тело 35-летней женщины, выпавшей из окна одной из квартир. Выяснилось, что она жила в доме на улице Лобачевского, у которого ее нашли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Данные о причине смерти расходятся. Ряд СМИ сообщил, что на теле женщины нашли следы насильственной смерти – колото-резаные раны. По другим данным, она погибла от падения с высоты.

По предварительной информации, погибшая была педагогом вуза, ее супруг – предприниматель, утром он уехал на работу, после этого произошла трагедия. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что погибшая была сильно увлечена эзотерикой, могла заниматься соответствующими практиками. Также есть сведения, что женщина могла попасть под влияние мошенников.