В АТОР назвали сроки снятия ограничений на посещение стран Ближнего Востока

Ограничения на посещение туристами стран Ближнего Востока могут быть сняты в течение трех недель при прекращении конфликта, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян

Он отметил, что в этом случае спрос на поездки в страны Ближнего Востока быстро восстановится, при условии, что никаких факторов, влияющих на безопасность туристов, не будет, пишет РИА Новости.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану за несколько часов до истечения срока своего ультиматума властям этой страны. Он согласился на двустороннее прекращение огня сроком на две недели. Ожидается, что переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 10 апреля.

3 марта МИД России в связи с напряженностью на Ближнем Востоке рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Саудовскую Аравию. В начале марта туроператоры начали возвращать деньги за поездки в страны Ближнего Востока через фонд персональной ответственности — такой механизм власти запустили после того, как регион захлестнул военный конфликт. Из восьми стран, включая Израиль, пришлось экстренно вывозить десятки тысяч российских туристов.