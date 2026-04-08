Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил о предстоящем ремонте 6 участков дорог и развязки по президентскому нацпроекту в Хабаровске

В 2026 году в Хабаровске продолжится ремонт дорог и всей дорожной сети в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом.  Финансирование работ составит более 1 млрд рублей.

В частности, на улице Серышева от улицы Тургенева до Воронежской будет уложен новый асфальт и установлены бордюрные камни. Проведут обновление асфальтобетонного покрытия, смонтируют бордюрный камень и обустроят тротуар на улице Запарина на отрезке от улицы Пионерской до Муравьёва-Амурского.

В 2026 году будет завершена реконструкция проспекта 60-летия Октября. Большой объем работ осуществят на участке от переулка Гаражного до улицы Большой,  где пройдет замена асфальта, установка бордюрного камня, создадут систему водоотведения и построят тротуары.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также в 2026 году завершат стартовавший в прошлом году ремонт дорог на улице Выставочной и  бульваре Москвитина. Здесь также обновят дорожное покрытие, сформируют бордюры, тротуары и современную систему водоотведения.

Масштабная реконструкция будет проведена на участке улицы Шеронова от Волочаевской до улицы Ленина. В рамках обновления пройдет обустройство трамвайных путей из железобетонных плит, проведут ремонт и укладку асфальтобетонного покрытия, замену рельсов, установку бордюров, создание системы водоотведения и обновление тротуаров.

На путепроводной развязке «Улица Юности - проспект 60-летия Октября» запланированы замена асфальта, монтаж деформационных швов, установка барьерного ограждения, создание системы водоотведения и обустройство тротуаров.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Шесть участков дорог и развязка будут отремонтированы в этом году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это позволит повысить безопасность дорожного движения, создать комфортные условия для пешеходов, продлить срок службы дорожных объектов благодаря использованию современных материалов и технологий. Развитие дорожной инфраструктуры - один из приоритетов для Хабаровска», - отметил мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Теги: нацпроект, обновление дорожной сети, сергей кравчук, инфраструктура


