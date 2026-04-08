СВР сообщила о планах Евросоюза создать ядерное оружие

ЕС прорабатывает вопрос о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, в Брюсселе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного потенциала "для сдерживания мифической российской угрозы".

Предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, говорится в заявлении СВР.

"Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония", - предупреждает ведомство.

Ранее сообщалось, что мир может погрузиться в новую гонку ядерных вооружений. К такому развитию событий может привести военная операция США и Израиля против Ирана. По версии Bloomberg, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Кроме того, некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США (например, Польша и Германия), стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на Европу.