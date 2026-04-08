Сергей Кравчук лично убедился, что хабаровские школьники успешно осваивают передовые технологии использования БПЛА

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук лично убедился, что хабаровские школьники успешно осваивают передовые технологии использования БПЛА

Мэр Хабаровска побывал в специализированном классе по беспилотным авиационным системам в Экономической гимназии города.

Гимназисты показали мэру свои навыки управления дронами, рассказали об учебных  программах, которые они осваивают. Учащиеся здесь работают с современным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, симуляторами полетов, малой полетной зоной. Занятия проводятся по программе «Флагманы Дальнего Востока». Ребята пробуют себя в роли инженеров, программистов, операторов беспилотников. 

(2026)|Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук, общаясь с ребятами, подчеркнул актуальность развития беспилотных технологий, отметил их ключевую роль в современных условиях.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Я неоднократно бывал в зоне проведения специальной военной операции и видел, насколько важны летательные аппараты, - обратился к школьникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Эта техника играет одну из главнейших ролей на фронте. Огромное спасибо всем, кто занимается и увлекается этим направлением. Это важная и востребованная профессия в нынешних реалиях».

(2026)|Фото: khv27.ru

Стоит отметить, что обучение в гимназии осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России.

Теги: сергей кравчук, национальный проект, беспиолтные системы, гимназия, мэр хабаровска


