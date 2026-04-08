Сергей Кравчук лично убедился, что хабаровские школьники успешно осваивают передовые технологии использования БПЛА

Мэр Хабаровска побывал в специализированном классе по беспилотным авиационным системам в Экономической гимназии города.

Гимназисты показали мэру свои навыки управления дронами, рассказали об учебных программах, которые они осваивают. Учащиеся здесь работают с современным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, симуляторами полетов, малой полетной зоной. Занятия проводятся по программе «Флагманы Дальнего Востока». Ребята пробуют себя в роли инженеров, программистов, операторов беспилотников.

Сергей Кравчук, общаясь с ребятами, подчеркнул актуальность развития беспилотных технологий, отметил их ключевую роль в современных условиях.

«Я неоднократно бывал в зоне проведения специальной военной операции и видел, насколько важны летательные аппараты, - обратился к школьникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Эта техника играет одну из главнейших ролей на фронте. Огромное спасибо всем, кто занимается и увлекается этим направлением. Это важная и востребованная профессия в нынешних реалиях».

Стоит отметить, что обучение в гимназии осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России.