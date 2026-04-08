Самый справедливый суд в мире: глава ВС РФ Краснов призвал бизнес судиться в России

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что российская юрисдикция является лучшим местом, где бизнес может добиться правосудия. По его мнению, в некоторых странах суд "скорее напоминает игру в покер". "Нередко ключевую роль там играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности", — пишет Краснов в колонке для РБК.

"Российская юрисдикция сегодня лучшее место для того, чтобы добиться справедливого и непредвзятого правосудия", — добавил Краснов.

"Призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ее универсальной привлекательности и не конкуренция с Лондоном или Нью-Йорком. Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость при принятии решений, и все проводимые в отечественной судебной системе изменения нацелены на достижение данного результата", — добавил глава ВС.

Интересно, что крупный российский бизнес до сих пор – вопреки словам Краснова – предпочитает вести разбирательства за границей. Например, в марте этого года Высокий суд Англии и Уэльса присудил компании UC Rusal компенсационную выплату в 247,5 тыс. фунтов стерлингов в рамках спора с российским бизнесменом Владимиром Потаниным. В эту же инстанцию обратился в конце 2025 года российский бизнесмен Игорь Пестриков, чтобы призвать к ответу экс-председателя СЛ Соликамского магниевого завода Александра Гутина.