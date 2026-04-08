Ди Доншен: Китай многому научился у старшего брата – СССР

Китай многое привнес в свою экономическую систему благодаря СССР, в особенности в области тяжелой промышленности, а затем повернулся лицом к глобальному рынку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на Московском экономическом форуме заявил Ди Доншен, заместитель декана Школы международных отношений Китайского народного университета.

"Сейчас мы пытаемся все свое производить от начала до конца, начиная с НИОКРа до готовой продукции. Где-то Трампа даже за это можно поблагодарить, он предпринял шаги и Китай стал зависеть сам от себя. США стали накладывать санкции на высокотехнологичные компании Китая, но санкции, опять же, простимулировали развитие нашей промышленности, мы не надеемся на глобальные цепочки поставок, не доверяем США и вообще не верим в глобализацию", – сказал эксперт.

Он добавил, что СССР был старшим братом Китаю, но Россия уже не старший брат, а равноправный партнер, и Китай позитивно воспринимает совместные инициативы для укрепления стабильности.