Более 350 юных геологов приехали со всей страны на состязания в Горном университете при поддержке Русской медной компании

В Екатеринбурге более 350 любителей минералов в возрасте от 10 до 18 лет встретились на 31-й Свердловской областной открытой олимпиаде юных геологов. Участники приехали из 10 регионов России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Хабаровского и Пермского краев, а также республики Башкортостан. Традиционно организатором мероприятия выступил Уральский государственный горный университет, а генеральным партнером олимпиады уже не первый год выступает Русская медная компания.

"Не случайно соревнования для юных геологов проходят именно на Урале – всемирно известной минералогической провинции, где столетиями добывали полезные ископаемые. Ученые и выпускники Горного открыли более 150 месторождений, в честь преподавателей вуза было названо 20 минералов. Мы, как никто другой знаем, что геология – это призвание, которое выбирают сердцем. И неслучайно, есть такой понятие как "юный геолог": эта детская увлеченность может привести к серьезной и очень востребованной профессии", – отметил в приветственном слове проректор по научной работе УГГУ Денис Симисинов.

"Для нас большая часть быть частью этого мероприятия и поддерживать молодых талантливых ребят, которые уже сегодня выбирают свой профессиональный путь. Геология – это основа развития промышленности, энергетики и стабильного будущего нашей страны. Интерес совсем юных ребят к этой сфере – залог того, что Россия и дальше будет развиваться, опираясь на собственные силы и таланты", – отметил директор управления недропользования Русской медной компании Вячеслав Гемель.

Олимпиадные задания в этом году были разделены на два больших блока – теория и практика. Ребята отвечали на вопросы теста по минералогии, палеонтологии и общей геологии. Затем получали наборы образцов, которые необходимо было описать: по физико-химическим свойствам определить минерал или горную породу и указать сферу их применения. В случае с палеонтологическими окаменелостями от юных геологов требовалось «опознать» представителя древнейшей флоры или фауны и назвать время его существования на Земле. Ряд вопросов напрямую касался геологии Урала. Например, одно из задний было посвящено строению Уктусских гор.

Участниками соревнований стали школьники 3-11 классов. Большинство из них состоят в клубах и кружках юных геологов.

Шестиклассник Алексей Плахотник занимается в Клубе юных геологов-экологов им. Г.А. Сопоцько в г. Орске. Школьник узнал о клубе на уроке географии, из любопытства заглянул на первую встречу и вот уже полгода занимается геологией: ходит в походы, коллекционирует минералы, выступает на соревнованиях.

"Уже после первого занятия я понял, что геология – это очень интересно. Мы бываем в разных необычных местах, получаем новые знания, ездим в разные города. Я уже решил, что после того, закончу школу, пойду учиться на геолога, потому что они нужны всегда и везде", – рассказал юный орчанин.

Чтобы поощрить наиболее замотивированных ребят, в Горном университет для победителей и призеров олимпиады учредили специальный бонус в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз. Кроме того, сотрудники Уральского геологического музея УГГУ совместно с Русской медной компанией подготовили и вручили руководителям команд учебные коллекции горных пород и минералов, собранных на уральских месторождениях.