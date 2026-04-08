Более 350 юных геологов приехали со всей страны на состязания в Горном университете при поддержке Русской медной компании

08 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Более 350 юных геологов приехали со всей страны на состязания в Горном университете при поддержке Русской медной компании

В Екатеринбурге более 350 любителей минералов в возрасте от 10 до 18 лет встретились на 31-й Свердловской областной открытой олимпиаде юных геологов. Участники приехали из 10 регионов России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Хабаровского и Пермского краев, а также республики Башкортостан. Традиционно организатором мероприятия выступил Уральский государственный горный университет, а генеральным партнером олимпиады уже не первый год выступает Русская медная компания.

"Не случайно соревнования для юных геологов проходят именно на Урале – всемирно известной минералогической провинции, где столетиями добывали полезные ископаемые. Ученые и выпускники Горного открыли более 150 месторождений, в честь преподавателей вуза было названо 20 минералов. Мы, как никто другой знаем, что геология – это призвание, которое выбирают сердцем. И неслучайно, есть такой понятие как "юный геолог": эта детская увлеченность может привести к серьезной и очень востребованной профессии", – отметил в приветственном слове проректор по научной работе УГГУ Денис Симисинов.

олимпиада геологов(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Для нас большая часть быть частью этого мероприятия и поддерживать молодых талантливых ребят, которые уже сегодня выбирают свой профессиональный путь. Геология – это основа развития промышленности, энергетики и стабильного будущего нашей страны.  Интерес совсем юных ребят к этой сфере – залог того, что Россия и дальше будет развиваться, опираясь на собственные силы и таланты", – отметил директор управления недропользования Русской медной компании Вячеслав Гемель.

Олимпиадные задания в этом году были разделены на два больших блока – теория и практика. Ребята отвечали на вопросы теста по минералогии, палеонтологии и общей геологии. Затем получали наборы образцов, которые необходимо было описать: по физико-химическим свойствам определить минерал или горную породу и указать сферу их применения. В случае с палеонтологическими окаменелостями от юных геологов требовалось «опознать» представителя древнейшей флоры или фауны и назвать время его существования на Земле. Ряд вопросов напрямую касался геологии Урала. Например, одно из задний было посвящено строению Уктусских гор.  

олимпиада геологов(2026)|Фото: Андрей Фомин

Участниками соревнований стали школьники 3-11 классов. Большинство из них состоят в клубах и кружках юных геологов.

Шестиклассник Алексей Плахотник занимается в Клубе юных геологов-экологов им. Г.А. Сопоцько в г. Орске. Школьник узнал о клубе на уроке географии, из любопытства заглянул на первую встречу и вот уже полгода занимается геологией: ходит в походы, коллекционирует минералы, выступает на соревнованиях. 

олимпиада геологов(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Уже после первого занятия я понял, что геология – это очень интересно. Мы бываем в разных необычных местах, получаем новые знания, ездим в разные города. Я уже решил, что после того, закончу школу, пойду учиться на геолога, потому что они нужны всегда и везде", – рассказал юный орчанин.

Чтобы поощрить наиболее замотивированных ребят, в Горном университет для победителей и призеров олимпиады учредили специальный бонус в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз. Кроме того, сотрудники Уральского геологического музея УГГУ совместно с Русской медной компанией подготовили и вручили руководителям команд учебные коллекции горных пород и минералов, собранных на уральских месторождениях.

олимпиада геологов(2026)|Фото: Андрей Фомин

 

Теги: олимпиада геологов, рмк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети