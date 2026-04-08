08 Апреля 2026
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чтобы принести тепло и уют в дома: в Екатеринбурге идет модернизация котельной "Южная"

В Екатеринбурге полным ходом идет модернизация оборудования котельной "Южная". Сейчас энергетики "Т Плюс" меняют оборудование 12-го котла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, специалисты приступили к демонтажу оборудования конвективной поверхности нагрева. Это очередной этап модернизации, предусматривающий замену основного оборудования котельной, поступившей на баланс "Т Плюс" в июне 2023 года. В 2024 году специалисты полностью восстановили и модернизировали оборудование 11-го котла.

Котельная "Южная" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Сейчас будет проведена реконструкция с полной заменой изношенных поверхностей. После завершения работ мощность будет увеличена со 100 до 105 Гкал.

Как рассказал начальник района "Котельная "Южная" Павел Бабинцев, в 2023 году котельная перешла на баланс Свердловского филиала ПАО "Т Плюс". В 2024 году была довольно суровая зима и возникали инциденты, из-за которых тепло не могло поступить в дома. Были проведены экспертизы, показавшие, что у котла есть значительные дефекты и эксплуатироваться он не может. После этого приняли решение провести капитальный ремонт.

На данный момент ведутся работы по модернизации водогрейного котла. Сейчас идет демонтаж поверхностей нагрева, газового оборудования, вентиляторов, газопроводов и киповской электрической части. После демонтажных работ практически сразу начнутся монтажные работы, в результате чего мощность котельной увеличится.

Демонтаж происходит следующим образом: специалисты болгаркой срезают поверхности нагрева. Им на смену будет установлена новая – большего диаметра и с оребренными трубами. Благодаря этому увеличатся теплосъем и пропускная способность. Также установят вентиляторы и горелки увеличенной мощности.

Рабочий на котельной "Южная" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Котел будет полностью автоматизирован, что позволит нам управлять им со щита управления оператора котельной и контролировать его процесс. Это нужно для безопасности персонала и снижения рисков. Данный котел позволит нам подключить дополнительного потребителя и принести тепло и уют в дома", - рассказал Павел Бабинцев.

По его словам, замена котла повысит надежность объекта, что позволит работать безаварийно и бесперебойно не только в зимний период, но и весь год. Также появится возможность подключить новые построенные объекты жилищного и социального фонда – примерно целый микрорайон.

Работы по модернизации оборудования планируется завершить в декабре 2026 года.

Сотрудник "Т Плюс" на котельной "Южная" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: котельная Южная, оборудование, модернизация, Екатеринбург


