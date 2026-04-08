Руслан Кухарук: Югра должна сохранить ведущие позиции в мировой нефтяной отрасли

В Ханты-Мансийске состоялась главная пленарная сессия научного форума "Нефтяная столица". Она называлась "Нефть завтрашнего дня: вызовы и стратегии развития". Собравшиеся обсудили развитие нефтяной отрасли.

Губернатор Югры Руслан Кухарук считает, что участники форума формируют будущее и нефтяной отрасли, и России, и полагает, что это невозможно без совместной работы. Форум раскроет талант тех, кто представит на нём свои работы.

Глава региона напомнил, что в Югре добывают 40% общероссийской нефти и 5% мировых объемов.

"Вызов – сохранить эти показатели", – сказал губернатор. При этом, скоро 50% добычи нефти в округе будут приходиться на трудноизвлекаемые запасы.

Во время выступлений других участников дискуссии звучали различные мнения о ситуации в отрасли. Красной нитью шла мысль о необходимости укрепления кадрового потенциала.

"Нефтяная столица" – одна из ключевых отраслевых площадок, объединяющая науку, бизнес и молодых специалистов.