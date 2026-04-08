Глава Екатеринбурга официально присвоил имя Летнему парку "Уралмаш"

"Летний парк "Уралмаш" теперь является официальным названием парка в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Постановление о присвоении имени подписал глава города Алексей Орлов. Ранее решение о наименовании приняла комиссия по топонимике городской администрации.

Напомним, что благоустройство парка завершилось на девять месяцев раньше, а сама зеленая территория стала доступна для посещения осенью 2025 года. В "Уралмаше" появилась большая воркаут-зона, детская площадка с 25 игровыми комплексами, корт для игры в волейбол с трибунами и стол для настольного тенниса. Вместо асфальта теперь резиновое покрытие, строители обновили тротуары и дорожки, установили 261 светильник и 53 камеры видеонаблюдения, а на аллеях поставили 81 скамейку и 80 урн. Кроме того, в парке оборудовали 35 парковочных мест, где можно оставить велосипед или самокат.

Благоустройство "Летнего парка "Уралмаш" проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2023 году за него вступилось более 85 тыс. горожан, что сделало его лидером в голосовании. Работы внутри парка велись с лета 2024 года.

В этом году на голосование по ФКГС в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" вынесены 17 зеленых зон Екатеринбурга:

Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);

Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;

Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев);

Сквер "Авета Тертеряна";

Сквер по улице Никонова за зданием ККТ "Космос";

Парк "Семь ключей";

Основинский парк;

Бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);

Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина);

Парк имени К.Е. Архипова;

Сквер по улице Сажинской, дом № 6;

Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап;

Бульвар по улице Культуры;

Сквер Дружбы народов;

Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;

Парк "Южный" в границах улиц Шварца и Фучика;

Набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).

Выбрать пространство для обновления можно будет с 21 апреля по 12 июня на портале Госуслуг.