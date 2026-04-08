08 Апреля 2026
Общество Свердловская область
Фото: 66.gorodsreda.ru

Глава Екатеринбурга официально присвоил имя Летнему парку "Уралмаш"

"Летний парк "Уралмаш" теперь является официальным названием парка в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Постановление о присвоении имени подписал глава города Алексей Орлов. Ранее решение о наименовании приняла комиссия по топонимике городской администрации.

Напомним, что благоустройство парка завершилось на девять месяцев раньше, а сама зеленая территория стала доступна для посещения осенью 2025 года. В "Уралмаше" появилась большая воркаут-зона, детская площадка с 25 игровыми комплексами, корт для игры в волейбол с трибунами и стол для настольного тенниса. Вместо асфальта теперь резиновое покрытие, строители обновили тротуары и дорожки, установили 261 светильник и 53 камеры видеонаблюдения, а на аллеях поставили 81 скамейку и 80 урн. Кроме того, в парке оборудовали 35 парковочных мест, где можно оставить велосипед или самокат.

Благоустройство "Летнего парка "Уралмаш" проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2023 году за него вступилось более 85 тыс. горожан, что сделало его лидером в голосовании. Работы внутри парка велись с лета 2024 года.

В этом году на голосование по ФКГС в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" вынесены 17 зеленых зон Екатеринбурга:

  • Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);
  • Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
  • Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев);
  • Сквер "Авета Тертеряна";
  • Сквер по улице Никонова за зданием ККТ "Космос";
  • Парк "Семь ключей";
  • Основинский парк;
  • Бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);
  • Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина);
  • Парк имени К.Е. Архипова;
  • Сквер по улице Сажинской, дом № 6;
  • Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап;
  • Бульвар по улице Культуры;
  • Сквер Дружбы народов;
  • Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
  • Парк "Южный" в границах улиц Шварца и Фучика;
  • Набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).

Выбрать пространство для обновления можно будет с 21 апреля по 12 июня на портале Госуслуг.

Теги: Екатеринбург, Летний парк Уралмаш, имя


