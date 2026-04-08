Поклонская: Никакого отношения к христианству не имею

Советник генерального прокурора России Наталья (Радведа) Поклонская ответила на критические высказывания и оскорбления в ее адрес, появившиеся в сети после интервью Ксении Собчак. В этом разговоре Поклонская, в частности, рассказала, как ушла от христианства в язычество.

"Для чего эти люди хотят слышать от меня "четко и аргументированно" про то, во что они превратили христианство? Чтобы потом бежать по кабинетам и жаловаться на услышанную правду? Еще раз обозначу: никакого отношения к христианству не имею, я абсолютно нерелигиозный человек. А представителям этого религиозного культа хочется сказать о необходимости терпимости и уважения к другим: атеистам, буддистам, иудеям, мусульманам, язычникам и просто людям, живущим так, как они сами того хотят, не нарушая прав других", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

"Со своими внутренними церковными вопросами пусть разбираются люди, являющиеся либо "пастухами", либо "паствой". Я же не вхожу ни в одну из этих групп и не претендую на знание библейских канонов данной религии. Что думаю я о ней — не имеет никакого значения для других людей, самостоятельно и свободно имеющих право выбора, кой я уважаю и не оказываю давления являясь "ловцом душ человеческих", - добавила бывший прокурор Крыма.