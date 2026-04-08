ФСБ задержала украинского агента, которая координировала ракетный удар в порту "Кавказ"

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, которая координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

По информации ведомства, женщина по заданию куратора прибыла в район Крымского моста, откуда и совершила преступление.

Отмечается, что жительница Крыма сама установила в мессенджере контакт со спецслужбами Украины. Она передавала им сведения о военных объектах, средствах ПВО, кораблях в Керченском проливе. Подозреваемая арестована судом на два месяца.

В марте сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военного в Крыму. Покушение планировалось украинскими спецслужбами.