Посол Ирана: Американцам пришлось принять наши условия

США были вынуждены принять план Ирана по урегулированию конфликта, об этом на Московском экономическом форуме заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали.

"Как вы все стали свидетелями, более 40 дней Израиль и США вели грубую агрессию. Они полагали, что за 3-4 дня смогут провести смену режима и Иран станет очередной страной, которую они смогут быстро покорить. Но иранский народ сопротивлялся и боролся против первой армии мира и первой армии региона в течение 40 дней", – отметил Казем Джалали.

По его словам, несмотря на убийство лидера республики в первый день войны, в Иране удалось избрать нового лидера – "более молодого Хаменеи", и военная машина работала, как часы, не случилось ни малейшего сбоя в военных действиях, были нанесены мощнейшие удары по местам дислокации врага в регионе.

"Мы доказали, что нашу цивилизацию, которой 5000 лет, не может искоренить цивилизация, которой 250 лет. Нас не могут покорить бомбами. И им пришлось принять наши условия. Мы разработали план из 10 пунктов, до этого американцы подготовили план из 15 пунктов. Мы сразу отвергли план американцев из 15 пунктов. И американцам пришлось согласиться с нашим планом. На уровне геополитики пошли большие перемены. Супердержава не может диктовать волю другим народам. Формирование нового миропорядка, который выбрали члены БРИКС, – единственный путь дальнейшего развития мира", – подчеркнул Казем Джалали.

Напомним, в ночь на 8 апреля Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию". Однако за несколько часов до истечения срока своего ультиматума президент США объявил о приостановке ударов по Ирану.