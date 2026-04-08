Третья волна паводка накроет Дагестан 11 апреля

11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка, 10 апреля штормовое предупреждение объявлено в соседних Чечне и Ингушетии, сообщил министр природных ресурсов России Александр Козлов.

"В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 м/сек с мокрым снегом плюс гроза. И 11 апреля начнется третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут и Самур - там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также коснётся это прибрежных городов", - сообщил Козлов.

Накануне в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.

В результате в Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки и были снесены потоком воды в кювет. Находившиеся в машинах пассажиры утонули.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов.