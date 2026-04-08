Детям уже трудно понимать печатные тексты - эксперт Минпроса

Дети привыкли к чтению коротких текстов с экрана, поэтому испытывают трудности с пониманием длинных печатных текстов. Так объясняет трудности в обучении современных детей и подростков эксперт Минпросвещения, завкафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии МПГУ Елена Пучкова.

Она отмечает, что сам цифровой формат поощряет быстрый, поверхностный и фрагментарный просмотр, а не вдумчивое чтение. А постоянный скроллинг, или листание бесконечной электронной ленты, еще больше закрепляет эту привычку. И потом, когда на ЕГЭ требуется прочитать длинный текст, проанализировать его, выявить связи, это зачастую ставит выпускников в тупик - они к такому просто не готовы.

Эксперт подчеркивает, что осмысленное чтение длинных текстов очень важно для образования и будущей жизни человека, в какой бы сфере он ни работал. Это развивает внимание, память, способность к концентрации, мышлению, установлению связей и др.

В форсайт-проекте "Образование 2030" говорилось, что текст, как главная форма знаниевой коммуникации, вообще должен отмереть к 2035 году. Обучение должно превратиться в игру, просмотр видеороликов и разглядывание картинок. При этом многие эксперты отмечают, что способность ребенка читать и понимать длинные тексты даст ему только преимущества во взрослой жизни.