С 1 сентября свердловчанам будут доступны цифровые рубли

Жители Свердловской области смогут воспользоваться цифровыми рублями с 1 сентября текущего года. Об этом рассказала глава управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова.

Госучреждения уже успешно протестировали цифровой рубль в рамках ряда проектов и сейчас завершают подготовку инфраструктуры. По словам Азановой, первыми такую возможность своим клиентам предоставят крупнейшие банки страны, а начиная со следующего года, к ним присоединятся и банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой, превышающей 30 млн рублей. В 2028 году с цифровым рублем начнут работать уже банки с базовой лицензией и бизнес с доходом от 20 млн рублей. Единственные, кому эта функция будет недоступна - точки, работающие без интернета и с оборотом менее 5 млн рублей.

"Важное направление развития - платформа коммерческих смарт-контрактов. Концепцию такой платформы Банк России представит профессиональному сообществу для обсуждения в этом году. Это инструмент для автоматизации расчетов, который снизит издержки бизнеса и упростит ручные проверки и операции", - отметила представитель банка.