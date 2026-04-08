Сотрудник "Брянскэнерго" ранен в результате атаки дронов в Брянской области

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Брянской области, ранен сотрудник "Брянскэнерго". Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, мужчине оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

В результате атаки повреждены два специализированных автомобиля, добавил Богомаз.

7 апреля также дронами – камикадзе было атаковано село Косицы Севского района, ранение получил мирный житель. Кроме того, были повреждены три автомобиля, сообщил губернатор.