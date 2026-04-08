В поселке Богандинский Тюменской области отменен карантин по бешенству животных, передает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Напомним, ограничительные мероприятия были введены 5 февраля 2026 года. В неблагополучной по данному заболеванию территории с 5 февраля 2026 года было запрещено:

▪️проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

▪️вывоз восприимчивых животных;

▪️отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.