Узлы двигателя для "Суперджета" будут серийно производиться в Перми

Пермский завод ОДК-СТАР получил одобрение Росавиции на серийное производство агрегатов системы управления двигателя ПД-8 для самолета "Сухой Суперджет". Электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 теперь могут производиться серийно.

"Согласно полученному документу электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 могут производиться серийно – как и остальные агрегаты системы управления двигателем ПД-8. Это результат масштабной работы всего коллектива ОДК-СТАР. Ранее мы получили свидетельства Росавиации о годности комплектующих изделий на эти электронные агрегаты и сейчас полностью готовы к их серийному производству", – отметила директор по качеству и сертификации ОДК-СТАР Надежда Больбат.

Система автоматического управления САУ-8 разработана специалистами ОДК-СТАР для новейшего двигателя ПД-8. В нее входят РЭД-8 и БЗД-8, а также устройство хранения данных, дозатор топлива, агрегат механизации двигателя, блок насосов и клапан перепуска топлива. В конструкции применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан и производится с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на предприятии ОДК-Сатурн в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов "Суперджет-100" и самолетов-амфибий Бе-200.

Пермское предприятие ОДК-СТАР входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России.