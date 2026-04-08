СМИ: Британский эсминец ушел на ремонт после непреднамеренного удара "Хезболлы"

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Dragon, находящийся на задании в Восточном Средиземноморье, был вынужден сделать остановку для ремонта. Это был единственный задействованный в боевых действиях с Ираном корабль британских ВМС.

По заявлениям Министерства обороны Соединенного Королевства, причиной захода эсминца в порт стала техническая проблема с системой водоснабжения на борту. В то же время, это произошло на фоне сообщений о возможном обстреле судна движением "Хезболлах" из Ливана, передает издание The Daily Mail.

Ранее 14-й канал телевидения Израиля сообщил об обстреле британского судна, что якобы привело к его повреждениям. По информации источников, «Хезболлах» непреднамеренно атаковало корабль, приняв его за израильское судно.

В марте иранские военные заявили, что вывели из строя американский авианосец "Авраам Линкольн". Якобы корабль покинул регион и вернулся в США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько раз заявлял о запуске ракет и беспилотников в сторону авианосца.