"Газпром нефть" организовала выездные медосмотры для кочевников Ямала

Врачи ведущих российских клиник отправились в тундру, чтобы проверить здоровье сотен семей коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Медицинские обследования прошли в разных точках региона: от сёл Яр-Сале и Новый порт до стойбищ оленеводов возле Восточно-Мессояхского месторождения — самого северного из разрабатываемых нефтяных месторождений в России.

Медосмотры приурочили ко Дню оленевода — главному национальному празднику народов Севера, куда традиционно съезжаются тундровики со всего Ямала. На протяжении двух недель участники могли получить первичную консультацию, пройти необходимые исследования и обсудить результаты на повторном приеме.

"Газпром нефть" привезла в Заполярье кардиологов, пульмонологов, эндокринологов и ревматологов. Для осмотра детей приехали педиатры, имеющие опыт работы на Севере. По зимникам в удалённые посёлки доставили современное оборудование: портативные аппараты УЗИ, маммограф, мобильную рентген-лабораторию, спирометр и другую медицинскую технику.

Как сообщил начальник управления производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин, с момента запуска программы арктических медосмотров их участниками стали более тысячи ямальцев. "Некоторым из них своевременный чекап помог вовремя выявить факторы риска, сохранил здоровье и даже жизни. Поэтому мы намерены продолжать и расширять практику медосмотров для коренных жителей Крайнего Севера", — заявил он.

Подобные выездные обследования в ЯНАО компания проводит уже четвёртый год подряд. Они позволяют пройти полноценную диагностику семьям оленеводов, которые живут далеко от городов и редко посещают врачей. Все результаты переданы в местные поликлиники — там за здоровьем тундровиков продолжат наблюдать.

Первый заместитель губернатора Ямала Ирина Новосёлова отметила, что власти стремятся сделать современную медицину доступной для каждого жителя. В Год здоровья на Ямале вместе с нефтяной компанией продолжается работа, чтобы качественная диагностика приходила прямо в тундру, к кочевым семьям. "Выездные медосмотры доказали свою востребованность — они помогают выявлять болезни на ранней стадии и вовремя направлять пациентов на лечение. Такие инициативы показывают, как партнерство с бизнесом способно улучшать качество жизни людей в Арктике", — подчеркнула она.