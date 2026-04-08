"Газпром нефть" организовала выездные медосмотры для кочевников Ямала

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: пресс-служба &amp;quot;Газпром нефти&amp;quot;

"Газпром нефть" организовала выездные медосмотры для кочевников Ямала

Врачи ведущих российских клиник отправились в тундру, чтобы проверить здоровье сотен семей коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Медицинские обследования прошли в разных точках региона: от сёл Яр-Сале и Новый порт до стойбищ оленеводов возле Восточно-Мессояхского месторождения — самого северного из разрабатываемых нефтяных месторождений в России.

Медосмотры приурочили ко Дню оленевода — главному национальному празднику народов Севера, куда традиционно съезжаются тундровики со всего Ямала. На протяжении двух недель участники могли получить первичную консультацию, пройти необходимые исследования и обсудить результаты на повторном приеме.

(2026)

"Газпром нефть" привезла в Заполярье кардиологов, пульмонологов, эндокринологов и ревматологов. Для осмотра детей приехали педиатры, имеющие опыт работы на Севере. По зимникам в удалённые посёлки доставили современное оборудование: портативные аппараты УЗИ, маммограф, мобильную рентген-лабораторию, спирометр и другую медицинскую технику.

Как сообщил начальник управления производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин, с момента запуска программы арктических медосмотров их участниками стали более тысячи ямальцев. "Некоторым из них своевременный чекап помог вовремя выявить факторы риска, сохранил здоровье и даже жизни. Поэтому мы намерены продолжать и расширять практику медосмотров для коренных жителей Крайнего Севера", — заявил он.

Подобные выездные обследования в ЯНАО компания проводит уже четвёртый год подряд. Они позволяют пройти полноценную диагностику семьям оленеводов, которые живут далеко от городов и редко посещают врачей. Все результаты переданы в местные поликлиники — там за здоровьем тундровиков продолжат наблюдать.

Первый заместитель губернатора Ямала Ирина Новосёлова отметила, что власти стремятся сделать современную медицину доступной для каждого жителя. В Год здоровья на Ямале вместе с нефтяной компанией продолжается работа, чтобы качественная диагностика приходила прямо в тундру, к кочевым семьям. "Выездные медосмотры доказали свою востребованность — они помогают выявлять болезни на ранней стадии и вовремя направлять пациентов на лечение. Такие инициативы показывают, как партнерство с бизнесом способно улучшать качество жизни людей в Арктике", — подчеркнула она.

Теги: Газпром нефть, медосмотр, кочевники


