08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство выступило против запрета чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Правительство РФ не поддержало законопроект коммунистов о запрете иметь недвижимость за рубежом для депутатов и госслужащих. Отмечается, что им и так запрещено иметь счета в иностранных банках.

Это уже четвертая попытка коммунистов внести подобный законопроект. И снова она отклонена. По их данным, в 2021 году у 12 депутатов Госдумы была недвижимость за границей. Однако правительственная комиссия, хотя и признала законопроект заслуживающим внимания, подчеркнула, что проверка соблюдения запрета в текущих международных условиях может быть затруднено, сообщает "Ъ". Поэтому инициатива нуждается в существенной доработке.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова отмечает, что "когда речь идет об ограничениях для граждан – механизмы находятся быстро. Когда вопрос касается самих чиновников – сразу появляются "трудности реализации".

Экс-депутат Рады Олег Царев иронизирует, что власти не только умеют запрещать, как считают некоторые. В этом вопросе они "стоят на смерть" и запрета не допускают.

Теги: недвижимость, чиновники


