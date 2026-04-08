С начала года в Белгородской области от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей

С начала 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, ранено – 487 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Обстановка, к сожалению, у нас с вами продолжает оставаться крайне сложной. Только вчера погиб еще один человек, мирный житель. Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы скорбим о каждой потере", - написал Гладков в Telegram-канале.

Также с 1 января более 3 тыс. домов и квартир повреждено и разрушено, более 1 тыс. автомобилей сожжено или повреждено.