Ноженко покидает пост замглавы Екатеринбурга для избрания в ЗакСО

Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко покидает свой пост в мэрии ради избрания в законодательное собрание Свердловской области. Как рассказал сам чиновник в своих соцсетях, его кандидатуру уже зарегистрировали в партии "Единая Россия", а избираться он будет по Железнодорожному избирательному округу №7.

"Официально стал кандидатом предварительного голосования партии "Единая Россия". Для меня это продолжение работы, которой я занимаюсь уже много лет — на уровне города и региона. Я родился и живу в Екатеринбурге, и для меня важно, каким будет родной город и как будут жить здесь люди", — написал чиновник.

По его словам, в последнее время он сосредоточился на Железнодорожном районе. Ноженко нередко встречается с жителями района, выезжает на его территории и разбирается в конкретных вопросах. Это помогло ему понять, какие решения нужно продвигать уже на региональном уровне.

Напомним, что в должности замглавы города Дмитрий Ноженко находится с весны 2021 года. До этого он руководил администрацией Ленинского района Екатеринбурга.