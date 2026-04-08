В Госдуме предложили предоставить кредитные каникулы пострадавшим от наводнения в Дагестане

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил предоставить налоговые и кредитные каникулы пострадавшим из-за наводнений в Дагестане.

Также депутат считает, что их нужно на период восстановления освободить от оплаты ЖКУ, арендной платы, имущественных налогов. Семьям погибших, а также потерявшим единственное жилье и владельцам полностью разрушенных предприятий Мирнов предлагает списать все долги по кредитам. "Справедливая Россия" направит данные предложения в правительство, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты пострадавшим от природной стихии.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов. Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане. Шестеро, по последним данным, погибли.