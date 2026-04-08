Россия и Китай ветировали резолюцию СБ ООН о разблокировании Ормузского пролива

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции о разблокировке Ормузского пролива. Из 15 членов Совбеза 11 проголосовали за резолюцию, но Россия и Китай выступили против.

Проект резолюции был внесен Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. Как пишет Associated Press, текст не раз изменяли, чтобы вынудить Россию и Китай воздержаться. Также воздержались при голосовании Пакистан и Колумбия.

В проекте говорилось, что странам, заинтересованным в использовании Ормузского пролива, нужно координировать усилия военного характера для содействия обеспечению судоходства через пролив. То есть резолюция дала бы основания для создания военной коалиции против Ирана.

Для принятия резолюции Совбеза ООН нужно не менее девяти голосов в ее поддержку (две трети из 15), а также отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета. Поначалу текст резолюции, разработанной Бахрейном, подразумевал использование военной силы для обеспечения транзита через пролив. Позже он был смягчен, но это не помогло.

Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил накануне Верховный совет национальной безопасности Ирана. Перед этим президент США Дональд Трамп согласился на перемирие при условии, что Иран откроет морской путь.