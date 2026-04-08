Из-за затопления участка закрыто движение по дороге "Кушва - Нижняя Тура"

На 11-м км автомобильной дороги "Кушва - Нижняя Тура" временно закрыли движение из-за подтопления проезжей части талыми водами. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

"На данный момент уровень воды на затопленном участке составляет около 10 сантиметров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения ситуаций, связанных с потерей управления и выходом из строя транспортных средств, проезд на данном участке временно запрещен", - говорится в сообщении.

С вечера 7 апреля на участке дежурят экипажи дорожно-патрульной службы, которые следят за соблюдением водителями запрещающих знаков и информируют автовладельцев о порядке объезда и при необходимости оказывают помощь.

Объезжать проблемный участок рекомендуют через автомобильную дорогу "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Заранее выбирайте пути объезда, следите за установленными временными дорожными знаками и требованиями сотрудников ДПС.