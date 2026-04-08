На активы бывшего губернатора Юревича вновь не нашлось покупателя

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

На активы бывшего губернатора Юревича вновь не нашлось покупателя

Активы, изъятые у семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вновь не удалось продать. Государство пытается найти покупателя для ООО "Родник" и ООО "Проспект", однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

Стартовая цена ООО "Родник" была установлена в размере 8,2 миллиарда рублей, а цена отсечения составила 4,1 миллиарда рублей. В Челябинске компании принадлежит торгово-развлекательный комплекс "Родник", ТРК "Алмаз" и отель Radisson Blu, сообщает Коммерсант Южный Урал.

ООО "Проспект" намеревались реализовать за 3,8 миллиарда рублей, установив минимальную планку в 1,9 миллиарда рублей. Ранее на площадях компании находилась сеть магазинов с тем же названием, которая прекратила свою деятельность в 2018 году. После этого недвижимость была сдана в аренду крупным торговым операторам, таким как "Пятерочка" и "Магнит", а также другим компаниям.

Предыдущие торги прошли в конце марта, ценники на бывшее имущество Юревича были те же. Удалось продать только 100% долей ООО "Новая планета", которое владело челябинским магазином "Школьник". Организацию приобрела свердловская "Инвестиционная компания "Джи Эй Групп"" за 399,7 млн руб.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО "Макфа", "Первый хлебокомбинат", "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", "Каланчакский комбинат хлебопродуктов", ООО "Родник" и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО "УК „М-групп“", контролирующее АО "Макфа", перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс" (структура Россельхозбанка).

Теги: Михаил Юревич, активы, продажа


