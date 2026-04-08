На активы бывшего губернатора Юревича вновь не нашлось покупателя

Активы, изъятые у семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вновь не удалось продать. Государство пытается найти покупателя для ООО "Родник" и ООО "Проспект", однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

Стартовая цена ООО "Родник" была установлена в размере 8,2 миллиарда рублей, а цена отсечения составила 4,1 миллиарда рублей. В Челябинске компании принадлежит торгово-развлекательный комплекс "Родник", ТРК "Алмаз" и отель Radisson Blu, сообщает Коммерсант Южный Урал.

ООО "Проспект" намеревались реализовать за 3,8 миллиарда рублей, установив минимальную планку в 1,9 миллиарда рублей. Ранее на площадях компании находилась сеть магазинов с тем же названием, которая прекратила свою деятельность в 2018 году. После этого недвижимость была сдана в аренду крупным торговым операторам, таким как "Пятерочка" и "Магнит", а также другим компаниям.

Предыдущие торги прошли в конце марта, ценники на бывшее имущество Юревича были те же. Удалось продать только 100% долей ООО "Новая планета", которое владело челябинским магазином "Школьник". Организацию приобрела свердловская "Инвестиционная компания "Джи Эй Групп"" за 399,7 млн руб.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО "Макфа", "Первый хлебокомбинат", "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", "Каланчакский комбинат хлебопродуктов", ООО "Родник" и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО "УК „М-групп“", контролирующее АО "Макфа", перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс" (структура Россельхозбанка).